Kösingen / Polizei

Am Donnerstagabend regnete es so stark, dass das Kösinger Freibad überflutet wurde. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Obwohl Wasser ja nun wirklich in ein Freibad gehört, war es am Donnerstagabend dann doch zu viel. Gegen 21.30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr sowie das THW ausrücken, da das Freibad in der Badstraße in Kösingen aufgrund starker Regenfälle überflutet wurde.

Da zu diesem Einsatz zahlreiche Fahrzeuge anfuhren musste die Kreisstraße 3314 gesperrt im dortigen Bereich gesperrt werden. Die Feuerwehr war bis etwa Mitternacht im Einsatz, das THW darüber hinaus.

