Am Freitagabend kam es in Schnaitheim, in der Innenstadt und nahe des Oggenhauser Kellers zu je einem Unfall, bei dem Personen teils schwer verletzt wurden.

Am Freitagabend kam es in und um Heidenheim zu gleich drei Verkehrsunfällen, bei denen Menschen verletzt wurden.

In Schnaitheim ereigenete sich der erste Unfall: Hier wurde ein Motorradfahrer auf Höhe der Gärtnerei Huber verletzt. Der 47-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Heidenheimer Straße in Schnaitheim. Zeugen beobachteten, wie er mit deutlichen Schlangenlinien fuhr und schließlich mit dem Randstein kollidierte, wobei er stürzte. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit schlitterte der Mann noch fast 50 Meter über den Asphalt, bevor er liegen blieb. Sein Motorrad kam sogar erst nach ca. 90 Metern zum Liegen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Da der Mann schwere Verletzungen erlitt, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem er ärztlich versorgt war, wurde noch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Heidenheimer Straße musste für den Einsatz voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Ziegekäcker umgeleitet.

Oggenhauser Keller: Vor einer Kuppe überholt

Der zweite Unfall ereignete sich zwischen dem Suppenkopf und dem Oggenhauser Keller. Dort war ein Autofahrer in Richtung Heidenheim unterwegs, als er kurz vor einer Kuppe zum Überholen ansetzte. Als ihm auf Höhe der Kuppe schließlich Gegenverkehr entgegenkam, wich der Autofahrer nach links aus - durchfuhr zunächst einen Grünstreifen und ein Feld, bevor er schließlich zum Stehen kam.

Auch bei diesem Unfall soll der Unfallverursacher schwere Verletzungen davongetragen haben. Insgesamt sollen im Fahrzeug vier Personen gesessen haben. Ob oder wie schwer die anderen Insassen verletzt wurden, ist nicht bekannt. Offizielle Auskünfte seitens der Polizei stehen noch aus. Die Feuerwehr Giengen war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Strecke war während des Einsatzes nur einspurig befahrbar.

Innenstadt: Frontal in Straßenlaterne

Zu einem dritten Unfall kam es am späteren Abend in der Heidenheimer Innenstadt, direkt am Heidenheimer Pressehaus. Dort war ein Mercedes, nachdem dessen Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, mit großer Wucht in einen Laternenmast gefahren.

Im Auto saßen ersten Auskünften vom Unfallort nach vier Personen. Alle vier mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen der Mercedes-Insassen sind, ist nicht bekannt. Auch zur Ursache des Unfalls gibt es seitens der Polizei noch keine Angaben.