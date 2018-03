Heidenheim / Polizei

Ein 27-Jähriger übersah beim Ausparken am Freitag in Heidenheim eine 94-jährige Fußgängerin. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

27-jähriger Fahrer eines Transporters hatte am Freitag auf einem Kundenparkplatz am Stuttgarter Ring in Heidenheim rangiert. Beim Rückwärtsfahren übersah er die hinter dem Fahrzeug vorbeigehende Frau. Die 94-Jährige stürzte nach dem Aufprall zu Boden. Der Rettungsdienst transportierte die Schwerverletzte ins Klinikum.