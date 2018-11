Heidenheim Schwelbrand: Einsatz auf Sportgelände des SVM

Next

Einsatz auf dem Gelände des SVM: Am Donnerstagabend wurde ein Schwelbrand in einer Halle entdeckt. © Foto: Feuerwehr

Einsatz auf dem Gelände des SVM: Am Donnerstagabend wurde ein Schwelbrand in einer Halle entdeckt. © Foto: Feuerwehr

Einsatz auf dem Gelände des SVM: Am Donnerstagabend wurde ein Schwelbrand in einer Halle entdeckt. © Foto: Feuerwehr

Einsatz auf dem Gelände des SVM: Am Donnerstagabend wurde ein Schwelbrand in einer Halle entdeckt. © Foto: Feuerwehr

Einsatz auf dem Gelände des SVM: Am Donnerstagabend wurde ein Schwelbrand in einer Halle entdeckt. © Foto: Feuerwehr

Heidenheim / pm

Ein Schwelbrand an einer Halle des SV Mergelstetten führte am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

Um kurz nach 19 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend in den Sportpark des SV Mergelstetten gerufen. Grund war ein Schwelbrand, den der Betreiber der dortigen Sportgaststätte bemerkt hatte.

Den Tag über hatten an der Halle Handwerksarbeiten stattgefunden. Dabei wurde auch Dachpappe geschweißt. In der Folge hatte sich offenbar der Schwelbrand entwickelt, der aber erst Stunden später aufgefallen war, so die Auskunft seitens der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte öffneten den Boden, um die Glutnester ausfindig zu machen und abzulöschen.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch völlig unklar.

Im Einsatz war die Feuerwehrabteilung Mergelstetten. Aus Heidenheim war zur Unterstützung die Drehleiter an den Einsatzort gekommen.