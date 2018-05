Heidenheim Schläger greift mit Skateboard an

Heidenheim / Polizei

Mit einem Stuhl hat sich ein Mann am Dienstag in Heidenheim vor einem Angreifer geschützt.

In der Nähe eines Lokals am Bahnhofsplatz in Heidenheim gerieten zwei Männer am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Streit. Im Verlauf des Streits griff einer der Beiden, ein 35-Jähriger, plötzlich nach einem Skateboard, das in der Nähe stand.

Mit diesem wollte er auf den Streitgegner einschlagen. Der Gleichaltrige nahm einen Stuhl des Lokals und konnte damit die Schläge abwehren. Der Stuhl ging zu Bruch, verletzt wurde aber niemand. Noch bevor der Angreifer flüchten konnte nahm ihn die Polizei fest. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.