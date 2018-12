Heidenheim / Polizei

Ein Unbekannter schlug am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr eine Scheibe an einem Ford ein, der auf einem Wanderparkplatz an der Zanger Straße abgestellt war.

Aus einer Tasche, die hinter dem Fahrersitz stand, entwendete er eine Geldbörse, ein Handy und andere persönliche Dinge.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.07321.3220.