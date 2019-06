Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht zum Mittwoch eine Glasscheibe an einer Seitentür einer Bankfiliale eingeschlagen hat.

In der Nacht zum Mittwoch, also zwischen 17 Uhr am Dienstagabend und 7.45 Uhr am Mittwochmorgen, wurde die Glasscheibe einer Seitentür zu einer Bankfiliale in Syrgenstein eingeschlagen. Die Seitentür führt in ein Treppenhaus, über das auch die Wohnungen, die über der Bankfiliale liegen, erreicht werden können.

Jedoch brach an der Tür nur die äußere Verglasung, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Dillinger Polizei bittet unter Tel. 09071.560 um Zeugenhinweise.