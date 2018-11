Heidenheim / pm

Am Montagmorgen kam es an der Kreuzung am Katzental in Heidenheim zu einem Unfall, bei dem zwei Autos miteinander kollidierten. Ersten Informationen vom Unfallort nach wurde eine Person verletzt.

Wie es seitens der Einsatzkräfte hieß, habe einer der beiden Fahrer ein Rotlicht übersehen.

Am Unfall beteiligt waren ein Kleinwagen und ein SUV.