Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine Frau bei einem Unfall in Heidenheim.

Wie die Polizei mitteilt, soll gegen 11.30 Uhr ein Sattelzug bei Rot in die Kreuzung gefahren sein. Der 58-Jährige fuhr in der Theodor-Heuss-Straße Richtung Wilhelmstraße. Als er in die Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Bahnhofstraße einfuhr, sei die Ampel bereits rot gewesen.

Die 48-jährige Autofahrerin sei zuvor bei Grün aus der Bahnhofstraße losgefahren. Im Kreuzungsbereich stießen der Laster und der Opel zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Weil der tschechische Lkw-Fahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die soll die Durchführung des Strafverfahrens gewährleisten.