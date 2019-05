Am Dienstag stießen zwei Fahrzeuge in Heidenheim zusammen.

Gegen 8.15 Uhr war ein Sprinter in der Straße "Hintere Kirchwiesen" unterwegs. An der Kreuzung mit der Aalener Straße zeigte seine Ampel grün. Deshalb fuhr er in die Kreuzung. In der Aalener Straße war ein Mercedes unterwegs. Dessen Fahrer achtete nicht auf das Rot seiner Ampel. Er fuhr weiter in Richtung Aufhausen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auch sein Mitfahrer trug leichte Blessuren davon.

Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen und den 13-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Daimler waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25.000 Euro.