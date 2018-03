Giengen Rollerfahrer weicht Betrunkenem aus und stürzt

Giengen / Polizei

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag in Giengen einen Rollerfahrer übersehen, der beim Ausweichen stürzte. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein betrunkener 40-Jähriger hat am Montag in Giengen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.30 Uhr bog der Fahrer eines Peugeot von einer Tankstelle nach links in die Heidenheimer Straße ab. Dabei übersah er einen Rollerfahrer. Der 51-Jährige war in der Heidenheimer Straße stadtauswärts unterwegs.

Rollerfahrer wurde leicht verletzt

Der Rollerfahrer wich aus und verhinderte so einen Zusammenstoß. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle.

Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen hatten den Verdacht, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte, dass er zuviel davon intus hat. Der 40-Jährige kam in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Den Sachschaden am Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro. Den Peugeotfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.