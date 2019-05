Ein 16-Jähriger und sein Beifahrer haben sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen.

Nicht aufgepasst hat ein Rollerfahrer am Mittwoch in Gerstetten. Gegen 14.15 Uhr fuhr er an der Ulmer Straße ortsauswärts. Vor ihm war ein BMW unterwegs. Dass dessen Fahrer bremste, sah der Rollerfahrer zu spät: Er fuhr auf und stürzte. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht. Auch sein gleichaltriger Mitfahrer trug leichte Blessuren davon.

Ins Krankenhaus gebracht

Krankenwagen transportierten beide in eine Klinik. Der Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Angehöriger sorgte dafür, dass die Honda abgeschleppt wird. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro.