Giengen Roller aus Garage geklaut

Giengen / HZ

Auf einen Motorroller hatte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unbekannter abgesehen.

Der schwarze Yamaha-Roller stand am Samstag um 17 Uhr noch in einer Garage in der Giengener Straße im Ortsteil Hürben. Am Sonntag um 13 Uhr bemerkte die Zeugin den Verlust: Der Roller war weg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangte der Dieb über ein offen stehendes Nebengebäude in die Garage.

Dort stand das Zweirad mit steckendem Schlüssel. Der Unbekannte nahm sich den Roller und flüchtete unbemerkt. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) ist jetzt auf der Suche nach dem Roller und dem Dieb.