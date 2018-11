Schnaitheim Real-Kreuzung: Notarztwagen und Toyota stoßen zusammen

Schnaitheim / HZ/pm

Zu einem Unfall mit einem Notarztwagen im Einsatz kam es am Montagvormittag in Schnaitheim.

Ein Notarztwagen und ein Toyota sind am Montagvormittag an der Kreuzung bei der IHK/Real in Schnaitheim zusammengestoßen. Ersten Angaben nach wurde mindestens eine Person leicht verletzt.

Der Notarztwagen befand sich zum Zeitpunkt der Kollision im Einsatz. Er war ersten Angaben zufolge mit Blaulicht auf der B 19 von Heidenheim in Richtung Schnaitheim unterwegs.

Missverständnis zwischen Toyota-Fahrer und Notarztwagenfahrer

Als er sich auf die Kreuzung am Real-Supermarkt, wo für den Notarzt rot war, in die Kreuzung vortastete, kam es zum Missverständnis mit dem Fahrer des Toyota. Weil kurz bevor der Notarzt die Kreuzung passierte ein drittes Fahrzeug noch durchgefahren war, ging der Toyotafahrer offenbar ebenfalls davon aus, noch durchfahren zu können.

Als dieser dazu ansetzte, von der B 19 auf die Ludwig-Erhard-Straße einzubiegen, gab der Notarztfahrer jedoch ebenfalls Gas - es kam zur Kollision.

Ersten Angaben vom Unfallort nach wurde der Fahrer des Notarztwagens leicht verletzt. Dieser wurde anschließend vom Notarzt, der mit im Auto saß erstversorgt.

Am Montagvormittag gab es in und um Heidenheim bereits mehrere weitere Unfälle, infolge derer es zu teils erheblichen behinderungen im Berufsverkehr gekommen war.

Am Morgen hatte es auf der A7 zwischen Giengen und Niederstotzingen den ersten Unfall gegeben. Dort wurde ersten Angaben nach eine Person verletzt - die Autobahn war teils gesperrt. In der Folge kam es zunächst zu einem Stau auf der Autobahn, der sich später auf die Umfahrungsstrecken ausweitete.

An der Kreuzung im Katzental in Heidenheim hat es am Montagmorgen einen weiteren Unfall gegeben. Hier waren zwei Fahrzeuge kolldiiert, nachdem eine Fahrer eine rote Ampel überfahren hatte.