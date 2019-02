Giengen / Polizei

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Montag aus, um die brennende Hecke zu löschen.

In der Nacht zum Montag steckte eine Silvesterrakte eine Hecke in Brand.

In einem Haus in der Reutlinger Straße wurde am Sonntagabend eine Geburtstagsparty gefeiert. Um Mitternacht zündete eine 53-Jährige eine Silvesterrakete. Diese flog jedoch nicht hoch genug, sondern landete hinter dem Haus in einer Thuja-Hecke.

Die Hecke fing Feuer, sodass die Feuerwehr anrücken musste um sie zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand.