Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer am Dienstagabend, als er von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert hatte.

Am Dienstagabend war ein Mann mit deutlich zu viel Promille in Nattheim unterwegs gewesen. Gegen 21.45 Uhr fiel er einer Polizeistreife in der Mörikestraße auf. Die Beamten stoppten den Fahrer und kontrollierten ihn.

Dabei fiel ihnen auf, dass der 44-Jährige nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte deutlich zu viel getrunken, um überhaupt noch fahren zu dürfen.

Die Polizei beendete die gefährliche Fahrt des Mannes, er durfte nicht mehr weiterfahren und ihn erwartet nun eine Anzeige.