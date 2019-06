Per Hubschrauber wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr am Mittelrain nach einer Person gefahndet.

Über dem Wohngebiet Mittelrain kreiste am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Polizeihubschrauber. Zum Einsatzgrund hält sich die Polizei noch bedeckt und verweist darauf, dass man sich zuerst noch mit der Staatsanwaltschaft abstimmen wolle.

Auskunft von Polizeisprecher Schulz gibt es vorab nur soviel: Es sei nach einer Person gefahndet worden. Die Suche sei erfolgreich gewesen. Warum die Person gesucht wurde, ob es sich um einen flüchtigen Täter handelt, ist unklar. Nur soviel: es habe sich um keine Vermisstensuche gehandelt.