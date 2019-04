An 51 Stellen wurde am Mittwoch kontrolliert. Auch bei Steinheim waren laut Polizei viele Fahrer zu schnell unterwegs.

Beim „Speedmarathon“ im Bereich des Ulmer Polizeipräsidiums haben Beamte am Mittwoch 523 Fahrer wegen zu schnellen Fahrens registriert. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurden an 51 Kontrollstellen – darunter im Kreis Heidenheim in Giengen und Steinheim – exakt 35.714 Fahrzeuge überprüft.

369 derjenigen, die zu sehr aufs Gaspedal gedrückt hatten, kamen mit einer Verwarnung davon. Sie waren weniger als 20 km/h zu schnell unterwegs. Die restlichen 154 Fahrer haben die Geschwindigkeitsbegrenzung stärker überschritten. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Auf neun davon kommt zudem ein Fahrverbot zu.

Auch bei Steinheim wurde gerast

Allein bei Steinheim waren am Mittag innerhalb von zweieinhalb Stunden 21 Fahrer zu schnell gewesen. Sie fuhren auf der L 1165 (Höhe Wental) zwischen 21 und 44 km/h schneller als die erlaubten 50 km/h.

Laut Polizei ist überhöhte Geschwindigkeit bei schweren Verkehrsunfällen nach wie vor die Unfallursache Nummer eins. Mit Aktionen wie dem „Speedmarathon“ wolle man gemeinsam mit Kommunen und Landratsämtern dagegen ankämpfen und ein Umdenken bewirken.