Ulm Polizei Ulm sucht Räuber mit Phantombild

Ulm / Polizei

Nach dem Überfall auf eine Frau Anfang April in Ulm sind die Täter noch immer auf der Flucht. Jetzt liegt den Ermittler ein Phantombild vor, das einen der Räuber zeigen soll.

Mit der Veröffentlichung des Bildes hoffen die Ermittler jetzt auf weitere Hinweise auf die Täter.

Ein Unbekannter hatte die Angestellte einer Firma in der Eberhard-Finckh-Straße am Donnerstag, 5. April, bedroht. Mit einem Messer in der Hand forderte der Unbekannte gegen 15 Uhr Geld.

Die 37-Jährige musste den Tresor öffnen. Mit dem Geld daraus und einem Komplizen ergriff der Räuber die Flucht. Seither sucht die Polizei nach den beiden Männern. Der Bewaffnete soll 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 m groß sein. Der mutmaßliche Osteuropäer hat schwarze, kurze Haare. Von diesem Mann hat die Kriminalpolizei jetzt mit Hilfe des Opfers ein Phantombild erstellen lassen. Dazu fragen die Behörden:

- Wer kennt den abgebildeten Mann? - Wer hat den Mann am Nachmittag des 5. April in Ulm-Böfingen gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Die Polizei sucht auch den Komplizen, der als 1,65 bis 1,75 m groß beschrieben wird.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 an die Kriminalpolizei in Ulm.