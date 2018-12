Heidenheim Polizei sucht nach Unfallflucht in Heidenheim Zeugen

Polizei sucht nach Unfallflucht in Heidenheim Zeugen

Heidenheim / HZ

Nach einem Unfall und anschließender Unfallflucht in der Zanger Straße am Freitag gegen 16.20 Uhr in Heidenheim sucht die Polizei nun Zeugen.

Eine 43-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Zanger Straße in Richtung Zang.

An der Einmündung zur Mittelrainstraße kam ihr ein Fahrzeug entgegen und bog so knapp vor der Frau nach links in die Mittelrainstraße ab, dass diese trotz Ausweichbewegung einen Unfall nicht vermeiden konnte.

Der Unfallverursacher, ein heller Kleinwagen mit eckiger Form, flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei Heidenheim sucht unter Tel. 07321.322-0 Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher machen können.