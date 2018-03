Gerstetten Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Gerstetten / Polizei

Die Polizei stellte am Mittwoch in Gerstetten einen betrunkenen Autofahrer.

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr setzte sich ein sichtlich Betrunkener in der Daimlerstraße in Gerstetten ans Steuer und fuhr los. Dies wurde jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet.

Sie sorgte sich um die anderen Verkehrsteilnehmer und verständigte die Polizei. Eine Streife stellte den Autofahrer noch in Gerstetten. Der Verdacht bestätigte sich: Der 54-Jährige war unsicher auf den Beinen und roch stark nach Alkohol.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.