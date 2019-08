In Söhnstetten im Kreis Heidenheim ist eine Frau von der Polizei kontrolliert worden. Sie war mit Alkohol am Steuer unterwegs und musste den Führerschein abgeben.

Die 38-Jährige war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in Söhnstetten in der Heidenheimer Straße unterwegs. Dort stoppte die Polizei das Auto. Die Beamten kontrollierten den Mitsubishi und die Autofahrerin. Dabei rochen sie Alkohol bei der Frau. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass sie zu viel davon getrunken hatte.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt ihr Blut abnahm. Das Ergebnis wird noch ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Frau tatsächlich im Blut hatte.

Den Führerschein behielten die Polizisten sofort ein. Die 38-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige. Auch die Führerscheinstelle erhält einen Bericht.

