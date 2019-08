In Schnaitheim hat ein Einbrecher in einem Geschäft Geld erbeutet – in der Mittagspause. Wie der Dieb er in den geschlossenen Laden kam, ist laut Polizei noch unklar.

Wie die Polizei in Schnaitheim mitteilt, schlug der unbekannte Dieb in der Mittagspause in einem Geschäft in der Heidenheimer Straße zu. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr hebelte er in dem Laden eine Schublade auf, in der er das Geld fand. Danach flüchtete er.

Zur Höhe der Beute gibt es keine Angaben. Unklar ist, wie der Einbrecher in den Laden kam. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter sich zuvor unerkannt in dem Geschäft hatte einschließen lassen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei aus Schnaitheim unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegen.

Polizei bietet Beratungen zum Schutz gegen Einbrecher

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Schnaitheim und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Noch mehr Tipps gegen einbrecher gibt es unter https://www.k-einbruch.de/.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall bei Herbrechtingen Vier Verletzte nach Kollision auf der B19 Schwerer Unfall auf der B19 bei Herbrechtingen: Am Montagmorgen sind zwei Autos zusammengekracht. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.