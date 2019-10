Das Polizeipräsidium Aalen hat eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben: Seit Montagnachmittag wird Heiko Heßelbach aus Rainau bei Ellwangen vermisst.

Der 51-Jährige verließ gegen 16 Uhr seine Haus in Rainau, seither ist er verschwunden. Laut Polizeibericht gibt es Hinweise, dass der Vermisste mit der Deutschen Bahn unterwegs war und sich am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) aufgehalten hat.

Polizei gibt Foto und Personenbeschreibung des Vermissten heraus

Der Polizei zufolge besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht und folgende Personenbeschreibung von Heiko Heßelbach herausgegeben:

51 Jahre alt

Etwa 185 cm groß

Schlanke Statur

Kurze dunkle gewellte Haare.

Dreitage-Bart

Bekleidet mit einer roten oder braunen Outdoorhose und einer schwarzen Softshelljacke.

Die Polizei fragt: „Wer hat den Vermissten seit dem 21. Oktober 2019 gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?“ Hinweise werden erbeten beim Polizeirevier Ellwangen, Telefonnummer 07961/9300, man kann sich auch mit bei jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

