FC Heidenheim gegen den FCN Tickets, Anreise, Parkplätze: Alle Informationen zum Spiel gegen Nürnberg

Der FC Heidenheim tritt am Am Freitag, 30. August, gegen den 1. FC Nürnberg an. Wer Tickets für das Spiel noch in der Voith-Arena kaufen will, muss sich beeilen.