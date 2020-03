In der Nacht zum Montag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Wilhelmstraße in Heidenheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter eine Seite des Automaten gesprengt und konnten so das Geld entwenden. Sie sind mit der Beute unerkannt geflüchtet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht die Täter. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, Verdächtiges gehört hat oder andere Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 07321/3220 melden.