Am Waldbad in Heidenheim hat ein Exhibitionist sich Kindern gezeigt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der ungefähr 70 Jahre alt sein soll.

Wie die Polizei berichtet, trat der unbekannte Täter bereits am Samstag gegen 17 Uhr in der Jahnstraße in Heidenheim auf. Zeugen hätten sich erst später wegen des Vorfalls gemeldet.

Der ältere Mann stand auf einem Wanderweg neben dem Kinderbecken im Waldbad. Dort zeigte er sich in Scham verletzender Weise. Die Eltern reagierten sofort und schlugen den Mann in die Flucht.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Sie gibt folgende Täterbeschreibung:

Der Verdächtige ist etwa 70 Jahre alt

Er hat weiße, kurze Haare und einen dicken Bauch.

Er trug ein blaukariertes Baumwollhemd, eine dunkelgraue Hose und hatte Wanderstöcke dabei.

Wer den Mann gesehen hat, ihn kennt oder sonst Hinweise geben kann den bittet die Polizei, sich zu melden. Auch die Badegäste, die den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321 3220 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

