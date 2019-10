Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Streifenbesatzung am Dienstag nachts gegen 0.15 Uhr ein BMW-Fahrer auf, der in der Wilhelmstraße in Heidenheim unterwegs war.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle rochen sie dem Polizeibericht zufolge bereits Alkohol bei dem 39-jährigen Fahrer. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte zuviel getrunken. Für ihn war die Fahrt zu Ende und er musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Alkohols am Steuer.

