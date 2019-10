Ein 23-Jähriger hat sich in der Nacht zum Sonntag mit einem anderen Fahrer ein Autorennen in der Innenstadt von Heidenheim geliefert. Sein Pech: Die Raser brausten dabei auch an einer Polizeistreife vorbei. Als die Beamten das Rennen der PS-starken Autos bemerkten, nahmen sie die Verfolgung auf, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Die Polizisten schafften es, den 23-Jährigen Raser zu stoppen, das zweite Auto fuhr davon. Die Beamten kassierten den Führerschein des jungen Mannes. Wer das zweite Auto gesteuert hatte, war zunächst unbekannt.

