In Giengen sind unbekannte Täter mit einer Leiter in eine Tankstelle eingebrochen. Die Polizei sucht nun die Einbrecher und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Alarm an der Tankstelle in der Bahnhofstraße in Giengen am Dienstag, kurz vor 2 Uhr morgens, ausgelöst: Unbekannte hatten ein Fenster an dem Haus eingeschlagen. Um an das Fenster in vier Metern Höhe zu gelangen, brachten die Diebe eine Aluleiter mit.

Die Einbrecher stahlen aus der Tankstelle Zigaretten und Tabak, danach flohen sie. Ersten Ermittlungen zufolge kamen die Unbekannten vor der Tat aus Richtung Margarete-Steiff-Straße und brachten die Leiter mit.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Ermittler der Polizei hoffen nun auf die Hilfe von Zeugen. Wer die Unbekannten vor der Tat oder auf der Flucht gesehen hat oder sonst Hinweise zu den Einbrechern geben kann, möge sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 07322 96530.

