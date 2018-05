Schwäbisch Gmünd / Polizei

Seit Mittwoch, 17 Uhr wurde eine 79 Jahre alte Frau vermisst, die sich zu dieser Zeit vor dem Leonhardsfriedhof in der Friedhofstraße aufhielt.

Die seit Mittwoch in Schwäbisch Gmünd vermisste Seniorin wurde am Donnerstag gegen 14.40 Uhr durch einen Passanten im Hölltal, in einem Graben liegend aufgefunden.

Die Frau war unterkühlt aber ansprechbar. Es ging ihr den Umständen entsprechend augenscheinlich relativ gut.

Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, teilt die Polizei mit.