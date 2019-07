Ein betrunkener Mann hat es in Heidenheim mit der Polizei zu tun bekommen. Weil er aggressiv wurde, schritten die Beamten ein.

Am Samstag gegen 2.15 Uhr wurde in Heidenheim ein 20-jähriger Mann durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Zuvor hatten Rettungskräfte um Unterstützung gebeten. Sie waren durch den Betrunkenen beleidigt worden, als sie ihm helfen wollten. Er wurde aggressiv und ließ sich nicht mehr beruhigen.

Den Beamten war der Mann nicht unbekannt, da sie bereits gegen Mitternacht mit ihm zu tun hatten. Da ließ er sich auch nicht behandeln und ging aggressiv gegen die Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wollte er damals nach Hause gehen. Dieser Vorsatz hielt offensichtlich nicht an, so dass er erneut auffällig wurde. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn an eine Örtlichkeit, in der die Ausnüchterung sichergestellt war. Der Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über zwei Promille.