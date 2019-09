Gegen 14.45 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Oberen Bahnstraße ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Männer im Alter von 40 und 45 Jahren waren an einer Überdachung mit Arbeiten am Blitzableiter beschäftigt und stürzten hierbei etwa neun Meter in die Tiefe. Der 40-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, sein Kollege wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

