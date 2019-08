Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

In Aalen ist ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer eskaliert: Laut Polizei schlug der Fußgänger dem Gegner mit der Faust ins Gesicht.

Die Schlägerei ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr in Aalen in der Julius-Bausch-Straße. Zwischen einem 49-jährigen VW-Fahrer und dem Fußgänger war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, nachdem der Fußgänger die Stuttgarter Straße auf Höhe Rathaus überquert hatte: Der VW-Fahrer wies ihn aus dem Auto heraus darauf hin, dass er dazu die Ampeln nutzen solle.

Als der Fahrer dann an der Ampel zur Friedrichstraße anhalten musste, kam der Fußgänger zu seinem Fahrzeug, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und ging weiter in Richtung Arbeitsamt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Aalen (Telefonnummer 07361 5240) bittet um Hinweise zu dem Angriff, und gibt folgende Beschreibung zu dem Fußgänger:

kräftige Statur

etwa 60 Jahre alt

etwa 170 cm groß

Stoppelbart, kräftiger Schnauzer

graumelierte Haare, buschige Augenbrauen.

Bekleidung: hellblaues kurzes Hemd mit weißen Längsstreifen

helle Hose mit schwarzem Gürtel braune Lederhalbschuhe.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall Neresheim Frau landet mit Auto auf dem Dach Eine junge Frau ist auf der L1070 bei Neresheim mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Der Wagen landete auf dem Dach.