Dillingen Playstationspiel mit gewaltsamen Folgen

Dillingen / Polizei

In der Nacht auf Sonntag eskalierte ein Playstationspiel zwischen acht Personen in Dillingen. Auch ein Messer wurde wohl gezückt.

Am Sonntag gegen 1.15 Uhr befand sich eine 8-köpfige Personengruppe in einer Wohnung in der Königstraße in Dillingen, um ihr Geschick bei einem Spielkonsolengame zu messen.

Nach bisherigen Erkenntnissen winkte dem Gewinner ein Smartphone, welches einem der Spieler gehörte. Als dieser jedoch eine Niederlage einstecken musste, war er wohl mit der Herausgabe an den Gewinner nicht mehr einverstanden.

Im weiteren Verlauf wurde dem Verlierer dann das Smartphone gewaltsam weggenommen. Die eingesetzten Beamten konnten das Handy letztendlich wieder auffinden und dem letzten Besitzer übergeben.

Da bei der Auseinandersetzung wohl auch ein Messer im Spiel war, werden Ermittlungen im Bezug auf Räuberischen Diebstahl und Bedrohung geführt.