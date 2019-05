Unbekannte haben am Donnerstag einen Pick-up gestohlen. Zuvor hatten sich zwei Männer für das Fahrzeug interessiert.

Zwischen 21 und 24 Uhr waren die Täter auf einem Firmenhof in der Schnaitheimer Straße, wo ein schwarzer Mitsubishi stand. Die Unbekannten starteten das Fahrzeug und fuhren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein erster Tatverdacht richtet sich dabei gegen zwei Männer. Die beiden sollen am Vormittag in der Firma gewesen sein und sich für das Fahrzeug interessiert haben. Einer der Männer wird auf eine Größe von ungefähr 190 Zentimetern geschätzt. Er soll schlank sein und braune Haare haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer braunen Jacke. Die zweite Mann war ungefähr 160 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Pulli und eine hellbraune Jacke. Seine Haare waren sehr dunkel. Außerdem hatte er einen Bart. Die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321.322-0) sucht nun nach den Tätern und dem Fahrzeug.