Bissingen Pferd verkeilt sich in Anhänger und wird verletzt

Pferd verkeilt sich in Anhänger und wird verletzt

Bissingen / HZ

Auf dem Rücktransport von einem zweitägigen Reitturnier in Dettingen, verletzte sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr ein Pferd in einem Transportanhänger.

Das Pferd geriet mit dem Hinterfuß über eine Abtrennwand und konnte sich nicht mehr alleine befreien.

Der Fahrer des Gespanns bemerkte kurz vor der Autobahnauffahrt bei Bissingen, dass sich der Pferdeanhänger unnatürlich stark bewegte und hielt an.

Beim Öffnen des Anhängers blutete das Pferd bereits und war in einer hilflosen Lage.

Ein Tierarzt kümmerte sich um das Tier und alarmierte die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte aus Herbrechtingen und Bissingen mussten jedoch nicht mehr eingreifen.

Mehrere zur Hilfe geeilte Pferdesportfreunde, die ebenfalls auf der Rückreise waren, konnten das Pferd mit vereinten Kräften aus dem Anhänger befreien.

Wie schwer sich das Pferd verletzt hat, wird sich wohl erst nach einer genauen Untersuchung herausstellen.