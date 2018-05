Giengen Ohne Pappe unter Drogen auf frisiertem Mofa

Giengen / Polizei

Ohne Führerschein war ein Mann mit einem manipulierten Roller unterwegs. Er hatte zudem Drogen genommen.

Mit 50 km/h statt den in den Fahrzeugpapieren eingetragenen 25 km/h befuhr am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr ein 18-Jähriger mit einem Roller die Beethovenstraße.Als ihn Beamte desPolizeireviers Giengen anhielten, räumte der Fahrer umgehend ein,dass er das Zweirad manipuliert hatte, damit es schneller fährt. Auch habe er keinen Führerschein. Zu allem Überfluss stellten die Beamtenfest, dass der junge Mann offensichtlich unterBetäubungsmitteleinfluss stand. Sie ordneten deshalb eineBlutentnahme an.