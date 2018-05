Schnaitheim Nach Tankstellen-Überfall - Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Schnaitheim / Polizei

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am Dienstag in Heidenheim veröffentlichen die Ermittlungsbehörden jetzt Bilder, die den Täter zeigen.

Am Dienstag kurz vor 7 Uhr betrat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Nattheimer Straße in Schnaitheim. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. Dann ließ sich der Räuber das Geld geben. Mit dieser Beute flüchtete der Täter wieder. Wie die Angestellte mitteilte, fuhr der Unbekannte mit einem Fahrrad, möglicherweise einem Damenrad, weg.

Sie beschreibt den Unbekannten als etwa 25 Jahre alt, 1,70 m groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht, ging gebückt und wirkte ungepflegt. Seine ungewaschenen Haare fielen zur Seite. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover mit einem dunklen Aufdruck auf der Brust und dunklen Schuhen mit heller Sohle.

Der Täter wird als schlank und etwa 1,70 Meter groß beschrieben

Die Kapuze des Pullovers hatte der Täter in die Stirn gezogen. Ihn suchte die Polizei sofort nach der Tat, auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers. Seither ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen der räuberischen Erpressung. Sie prüfen auch, ob der Unbekannte auch für einen Überfall Ende April auf dieselbe Tankstelle verantwortlich sein könnte.

© Foto: Polizei

Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Polizei auch Bilder aus einer Überwachungskamera. Sie zeigt den mutmaßlichen Täter, der einen markanten Pullover trägt. Die Ermittler hoffen jetzt auf weitere Hinweise. Bislang ist bei den Ermittlern erst ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen, der nicht zu einer heißen Spur wurde.

Die Ermittler bitten um Mithilfe und fragen:

- Wer kennt den abgebildeten Mann oder den markanten Pullover?

- Wer hat den Gesuchten gesehen?

- Wer kann Hinweise auf den Mann geben?

- Wer hat den Überfall am frühen Dienstag in Heidenheim

beobachtet?

- Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

Dieser Artikel wird aktualisiert.