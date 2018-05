Heidenheim Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Heidenheim / Polizei

Die Heidenheimer Polizei nahm einen mutmaßlichen Dealer fest. Der Mann befindet sich nun in einer JVA.

Nach bisherigen Ermittlungen der Behörden verkaufte ein 22-Jähriger am Dienstag einer 17-jährigen Jugendlichen Drogen. Weil sich deren Gesundheitszustand nach dem Konsum verschlechterte, alarmierten die Begleiter der jungen Frau den Notarzt und einen Krankenwagen. Die Rettungskräfte brachten das Mädchen dann in eine Klinik.

Weil die Freunde der 17-Jährigen den Verdacht hatten, dass es sich bei den verkauften Drogen um sehr gefährliche Drogen handeln könnte, wollten sie den Drogendealer zur Rede stellen. Dieser flüchtete daraufhin zum Polizeirevier Heidenheim. Dort wurden Beamte auf die Personengruppe aufmerksam.

Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und machten den 22-Jährigen dingfest, wobei sie feststellten, dass dieser eine Vielzahl von Ecstasy-Tabletten dabei hatte.

Noch am selben Abend durchsuchten Polizisten mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung des Mannes in Schwäbisch Gmünd. Auch dort fanden die Ermittler Ecstasy-Tabletten. Die Ermittler stellten die Drogen sicher. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl. Der 22-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.