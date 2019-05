Am Montag oder Dienstag brach ein Unbekannter einen Container in Schnittlingen auf.

Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Zeuge die Tat in der Brunnenstraße. Der Unbekannte hatte die Tür des Containers aufgehebelt, um in Inneren nach Beute zu suchen. Dort fand der Täter Geld, welches er an sich nahm. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Die Polizei Böhmenkirch hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun den Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07331.93270 entgegen.