Gerstetten Mit 2 Promille in den Graben

Mit 2 Promille in den Graben

Gerstetten / Polizei

Unverletzt überstand eine Autofahrerin am Donnerstag bei Gerstetten einen Unfall. DIe 55-Jährige war betrunken.

Obwohl eine Autofahrerin betrunken war setzte sich die 55-Jährige am Nachmittag ans Steuer ihres Wagens. Kurz vor 14 Uhr fuhr sie von Gerstetten in Richtung Sontbergen. Auf einer Geraden kam sie mit dem Skoda nach rechts. Das Auto fuhr in den Graben und blieb dort liegen.

Blutprobe und Alkoholtest

Die Polizei bemerkte schnell, dass die Frau betrunken ist. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Und ihren Führerschein. Jetzt sieht sie einer Strafanzeige entgegen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Bei der Spurensicherung fanden die Polizisten auch Schäden, die nicht von diesem Unfall zu stammen scheinen. Möglicherweise hat die Frau schon zuvor ein Verkehrszeichen gestreift und beschädigt. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.