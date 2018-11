Gerstetten / Polizei

Tödlich endete ein Verkehrsunfall am Mittwoch in Gerstetten.

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr war ein Mercedes in der Osterstraße in Richtung Gerstetten unterwegs. Der Fahrer lenkte zu weit und kam von der Straße ab. Der Pkw rollte über den Rasen und prallte nach einigen Metern gegen eine Betonmauer. Der 90-jährige Fahrer starb. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn.

Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.