Heidenheim / Polizei

Ein Unbekannter brach am Sonntag in eine Gaststätte in Heidenheim ein und machte sich dort an mehreren Spielautomaten zu schaffen.

Zwischen 2 und 7 Uhr war ein Einbrecher in der Hauptstraße in Heidenheim aktiv. Er hebelte ein Fenster im Toilettenbereich einer Gaststätte auf. Im Inneren brach er mehrere Geldspielautomaten auf.

Ob der Täter Geld gefunden und mitgenommen hat, ist noch unklar. Die Beamten werten nun die vorhandenen Spuren aus. An dem Fenster und an den Spielautomaten entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim ermittelt (Tel: 07321/3220).