In Giengen hat ein Mann am drei Diebe in die Flucht geschlagen.

Kurz vor 4 Uhr betraten am Dienstag drei Unbekannte einen Betrieb in der Steigstraße. Ein Angestellter berichtete später der Polizei, sie hätten sich Strumpfmasken über das Gesicht gezogen und von ihm Geld gefordert. Er habe daraufhin erklärt, kein Geld zu haben und gedroht, die Polizei zu verständigen. Daraufhin hätten die Drei die Flucht ergriffen.

Wie der Angestellte weiter mitteilte, waren die Drei schlank und trugen dunkle Kleidung. Einer sei mit etwa 1,85 m etwas größer als die anderen, die der Zeuge auf 1,75 m schätzt.

Die Heidenheimer Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht die Unbekannten. Sie hofft auch auf Hinweise von Zeugen und hat folgende Fragen:

Wer hat die drei Männer am Dienstag, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr in der Steigstraße in Giengen gesehen?

Wem sind dort oder in der Nähe Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.