Auf der Autobahn A 7 auf Höhe der Autobahnpolizei ist ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag in die Leitplanke geraten.

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache auf der A7 Richtung Würzburg in die Leitplanken an der rechten Spur geraten und hat diese auf einer Länge von mehreren hundert Metern aus der Verankerung gerissen. Der Unfall ereignete sich kurz nach der Autobahnmeisterei zwischen den Anschlussstellen Giengen und Heidenheim.

Der Lkw wurde beschädigt. Öl läuft aus. Ersten Informationen von der Einsatzstelle nach wurde niemand verletzt. Für die Aufräumarbeiten und zur Sicherung der Unfallstelle wurde der Standstreifen gesperrt. Es kommt zu Staus.