Ein 54-Jähriger und sein 32-jähriger Sohn sollen einen 59-jährigen Mann aus Sontheim getötet haben. Nach der Leiche des Opfers wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch immer gesucht.

Rund 50 Polizeibeamte haben am Montag das Firmengelände der Sontheimer Entsorgungsfirma Hörger durchsucht. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort. Unbestätigte Informationen deuteten im Verlauf des Nachmittags darauf hin, dass dort in einem Müllcontainer ein Teil eines menschlichen Körpers gefunden worden war.

In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Ulmer Polizeipräsidiums wird Letzteres nicht erwähnt. Auch auf Nachfrage wollte eine Sprecherin einen derartigen Fund weder bestätigen, noch dementieren. Man kommentiere dies nicht, lautet die Aussage, die Ermittlung nehme noch Zeit in Anspruch.

Fest steht aber: Seit Anfang der Woche wird in Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen intensiv nach einer Leiche gesucht – hauptsächlich im Kreis Heidenheim. Bei dem Opfer, so heißt es in der Mitteilung, um einen bereits seit Mitte Mai vermissten Mann aus dem Raum Sontheim/Brenz. Die beiden mutmaßlichen Täter, einen 54-Jährigen und seinen 32-jährigen Sohn aus dem Landkreis Heidenheim, habe man bereits festgenommen.

Die beiden Verdächtigen hätten im Zuge von Vernehmungen inzwischen gestanden, den vermissten Mann bereits vor rund zweieinhalb Wochen, am 11. Mai, getötet zu haben. An diesem Tag sei der 59-Jährige auch zuletzt von Zeugen gesehen worden. Mitte Mai war er von seinem Chef bei einer bayerischen Polizeidienststelle als vermisst gemeldet worden: Der 59-Jährige sei bei seinem Arbeitgeber nicht zu einem Gespräch erschienen und außerdem nicht erreichbar gewesen.

Der Fall wurde daraufhin an die Polizeidienststelle in Sontheim weitergeleitet, woraufhin auch die Kriminalpolizei Heidenheim und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnahmen. Als sich der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen verdichtet habe, heißt es in dem Schreiben weiter, wurde schließlich eine Sonderkommission gebildet. Im Verlauf der Ermittlungen brachten die Beamten die beiden Verdächtigen dann in Zusammenhang mit dem Verschwinden des 59-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat am Dienstag Haftbefehl gegen die beiden Männer beantragt – wegen des Verdachts auf Mordes. Ebenfalls am Dienstag sollten sie dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Wie die Süddeutsche Mediengesellschaft berichtet, wurde am Montagabend auch das Gelände der Entsorgungsfirma Remondis in Reichenbach im Landkreis Esslingen von der Polizei durchsucht. Auch auf der Rastanlage Lonetal an der A7 sollen am Montag Müllcontainer untersucht worden sein. Einen Zusammenhang zu den Ermittlungen bestätigt die Polizei auf Nachfrage allerdings zunächst nicht. Zu konkreten Orten wolle man derzeit keine Angaben machen, ließ eine Sprecherin wissen.