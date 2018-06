Heidenheim Ladendieb sprang in die Tiefe und verletzte sich schwer

Ladendieb sprang in die Tiefe und verletzte sich schwer

Heidenheim / HZ

Am Samstagabend wollte ein Ladendieb in Heidenheim seiner Festnahme entgehen und sprang aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss. Er verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr wurde eine Polizeistreife in einem Einkaufszentrum in Heidenheim auf einen Ladendieb aufmerksam gemacht. Als der Dieb von der Polizei erkannt wurde, machte dieser kehrt und rannte davon. Um dem Zugriff zu entgehen, überkletterte er ein Geländer und sprang aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss. Dabei verletzte er sich schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte Sportartikel im Wert von 35 Euro gestohlen. Sein Rucksack und weitere Gegenstände darin stammen vermutlich ebenfalls aus Straftaten.