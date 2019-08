Eine junge Frau hatte auf dem Küferfest in Heidenheim so viel getrunken, dass sie auf dem Heimweg nach Sontheim die Orientierung verlor. Während die Polizei nach ihr suchte, kam sie auf einem ganz anderen Weg nach Hause.

Ein besorgte Mutter rief am Samstagabend gegen 23.45 Uhr die Polizei an: Sie habe von ihrer 27-jährigen Tochter einen Anruf erhalten. Dabei habe die Tochter offenbar betrunken mit schwerer Zunge gesagt, dass sie sich auf dem Bahnhof in Herbrechtingen befinde.

Die junge Frau war auf dem Küferfest in Heidenheim gewesen und nun auf dem Weg zurück nach Sontheim. Das Gespräch brach plötzlich ab und die Tochter war nicht mehr erreichbar.

Die Beamten überprüften daraufhin den Bahnhof, sie konnten die junge Frau aber nicht finden. Deswegen erweiterte die Polizei die Suche auf die weiteren Bahnhöfe in Richtung Ulm. Zehn Minuten nach Mitternacht meldete die Tochter sich erneut bei ihrer Mutter: Diesmal gab die 27-Jährige an, dass sie in Ulm sei. Die Ulmer Bundespolizei machte die volltrunkene Frau am Hauptbahnhof ausfindig und nahm sie in Gewahrsam. Der Vater machte sich derweil auf dem Weg, um seine Tochter nach Hause zu bringen.

Das könnte dich auch interessieren:

Ulm gegen Heidenheim DFB Pokal: Schon im Vorfeld sieben Platzverbote verhängt Hochrisikospiel im Donaustadion: Polizei, Stadt und beide Sportvereine sind vor dem DFB-Pokalhit SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim gewarnt – und ergreifen bereits die ersten Maßnahmen.