Sontheim/Brenz Küche brennt - Enkelkind bemerkt Feuer

Sontheim/Brenz / kir

Eine Küche brannte am Freitagmittag in einem Wohnhaus in Sontheim - die vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr musste die Feuerwehr Sontheim in die Schumannstraße ausrücken.

Dort hatte in einem Wohnhaus die Küche gebrannt. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich zwei ältere Personen und ihre beiden Enkelkinder im Gebäude.

Eines der Kinder hatte das Feuer in der Küche bemerkt und die Großeltern alarmiert. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Großvater mit einem Feuerlöscher den Brand gelöscht. Die Einsatzkräfte erledigten noch kleine Nachlöscharbeiten und belüfteten das Gebäude.

Nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort wurde das kleinere Kind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.